Використовувати під час уроків примусову дитячу працю заборонено, - освітній омбудсмен Горбачов

Залучати школярів під час навчального процесу до виконання робіт або до участі в заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, заборонено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу освітнього омбудсмена.

"Новий навчальний рік не лише дозволив повернутися учням до очного навчання у школах, а й, на жаль, став "хорошою" можливістю для деяких вчителів, керівників закладів загальної середньої освіти, представників місцевих влад, зокрема, освітніх управлінців ганебно використовувати під час уроків примусову дитячу працю. Такі історії останнім часом почастішали в медіа та у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова про: заготівлі (посадка, догляд і збір урожаю) ягід і овочів на зиму учнями і педагогами; носіння важких предметів, зокрема гарбузів, на уроках; прибирання парку учнями і студентами з усього міста в урочний час.

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"Нагадаю, що залучення здобувачів освіти при освітнього процесу до виконання робіт або до участі в заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми заборонено", - підкреслив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.