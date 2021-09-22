Разумкова можуть запросити на наступне засідання фракції "Слуги народу", - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що на наступному пленарному тижні на засідання фракції "СН" можуть запросити спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Відповідаючи на питання, чи буде Разумков запрошений на фракцію, депутат зазначив: "Можливо. Це не виключено".

Він підкреслив, що на цьому засіданні фракції можуть бути розглянуті і кадрові питання щодо Кабміну.

Корнієнко також розповів, що, швидше за все, податковий законопроєкт 5600 буде перенесено на наступний пленарний тиждень.

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