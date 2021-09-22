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До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко

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До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляє, що до кінця року в Україну надійде не менше 16 млн доз вакцин від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у соціальній мережі Facebook.

Сьогодні відбулася кластерна зустріч з керівниками департаментів охорони здоров'я Київської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей, а також міста Києва.

"Кожен п’ятий дорослий українець вже отримав як мінімум одну дозу вакцини, і будь хто, хто ще очікує вакцинацію може це зробити без будь-яких обмежень, в той же день. Вже на сьогодні в Україну поставлено 22,5 мільйон доз вакцин, 11 млн доз доступні наразі для використання, ще як мінімум 16 млн доз буде поставлено до кінця року", - написав Ляшко.

Також міністр повідомив, що станом на зараз виділено 40 тис. 17 ковідних ліжок, з них 38 тис. 677 з киснем.

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"За останній тиждень в Україні додано 505 ковідних ліжок з киснем. Ми продовжуємо забезпечувати киснем ліжка, роблячи акцент виключно на централізованому постачанні і забезпеченістю потоків за Британськими стандартами – додаткові майже 400 млн гривень урядової субвенції найближчим часом надійдуть до регіонів", - заявив Ляшко.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
  • Антип61
    Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
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