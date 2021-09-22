Зеленському надають всю інформацію щодо обстрілу автомобіля Шефіра. Скоро буде його публічна реакція на подію, - Никифоров

Зеленському продовжують надавати всю необхідну інформацію щодо інциденту зі стріляниною по автомобілю Сергія Шефіра.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію", - зазначив він.

За його словами, публічна реакція президента на подію також скоро буде.

"Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання. А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - резюмував Никифоров.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

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