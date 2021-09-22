"Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко
Про це в Facebook повідомив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу", - йдеться в повідомленні.
За словами Вітренка, різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.
"Навіть в бухгалтерській звітності операційна собівартість в рази вище. А операційна собівартість - це не повна собівартість, це тільки частина", - додав він.
Глава правління НАК зазначив, що найактуальніші цифри щодо собівартості будуть розкриті в публікації звітності за перше півріччя, підготовку якої повинні завершити найближчим часом, і потім вона повинна бути підтверджена міжнародними аудиторами.