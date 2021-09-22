На саміті Україна-ЄС Зеленський порушить питання визнання європейської перспективи України, - Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявляє, що під час чергового саміту Україна-ЄС у жовтні глава держави Володимир Зеленський порушить питання визнання європейської перспективи України.

Про це Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент порушить питання щодо визнання європейської перспективи України під час саміту", - сказав він.

Крім того, він заявив, що українська сторона запропонувала європейській стороні проект спільної заяви саміту, і, за його інформацією, більшість пропозицій буде враховано.

Очікується, що на саміті буде представлено українську оцінку виконання Угоди про асоціацію, щоб у майбутньому можна було говорити про спільну оцінку. На думку Жовкви, важливим є питання проведення першого раунду переговорів оновлення митних тарифів, а також питання оновлення доповнень до Угоди про асоціацію.

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"Важливим питанням, яке буде обговорено на саміті, буде питання енергетичної безпеки, зокрема "Північний потік-2" та енергетика загалом", - додав він.

Серед іншого, заступник керівника ОПУ висловив сподівання на підписання угоди про спільний авіаційний простір, а також низки інших документів.

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня в Києві.