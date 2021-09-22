Фото машини Шефіра відразу після замаху: Сліди всіх куль
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також той, хто стріляв, влучив по капоту і задній частині автомобіля.
Як розповів у коментарі журналістам Олексій Хоменко, керівник прокуратури Київської області, обставини замаху зараз встановлюються.
"Автомобіль, у якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва між селами Ходосівка і Лісники. По автомобілю з лісопосадки було здійснено приблизно 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Шефір не постраждав, однак поранення зазнав його водій. Зараз, за словами медпрацівників, його життю нічого не загрожує", - розповів він.
За словами Хоменка, розслідується кримінальне провадження за ст. 115 КК (замах на вбивство двох і більше осіб).
"Зараз відпрацьовується низка версій. З огляду на те, що зараз триває огляд місця події, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.