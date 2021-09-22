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У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Чоловік дістав вогнепальне поранення і загинув дорогою в медустанову.

Інцидент стався вранці середи в центрі міста по вулиці Байди Вишневецького, 32. Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За вказаною адресою в Черкасах розташована "Львівська майстерня шоколаду". Відзначається, що двоє людей увірвалися в заклад і розстріляли з автомата чоловіка. Потім зловмисники зникли з місця події на автомобілі марки Skoda в невідомому напрямку.

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У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 01
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 02
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 03
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 04

Пораненого було доправлено до третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер. Виявилося, що це відомий у місті бізнесмен Михайло Козлов.

У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 05

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушника на території Черкас та області було введено в дію оперативний план "Сирена". Місцеперебування зловмисників встановлювалося.

Незабаром джерела в поліції уточнили, що в Черкасах знайдений ймовірний автомобіль кілерів, які стріляли в бізнесмена. Обгорілу Skoda помітили в районі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва Долина Троянд недалеко від центральної частини міста. На задньому сидінні авто лежав предмет, схожий на автомат.

У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 06

За фактом злочину поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Зазначимо, що Михайло Козлов був співзасновником ГО "Організований захист громадян" (ОЗГ) і приватної охоронної фірми "Сталь".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    вот тут серьезно.... без шоу и каскадеров...
  • Підлога Маккартні
    пили утреннее кофе во "Львовской мастерской шоколада"

  • Green sheet
    Врете вы все. В Украине огнестрельное оружие запрещено. Оружие есть только у ментов, судей и депутатов. Делайте выводы.
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