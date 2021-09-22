Замах на Шефіра: у поліції вже є орієнтування на автомобіль нападників. У рамках спецоперації можливі перевірки на дорогах

У поліції вже є орієнтування на автомобіль, який будуть розшукувати в зв'язку із замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила прессекретар поліції Київської області Ірина Прянишникова.

"Дійсно, сьогодні о 10-й ранку стався напад, було поранено водія. За попередньою інформацією, близько трьох поранень він отримав. Щодо засідки — наразі ми ще цю інформацію не озвучуємо. По Київській області введено операцію "Перехоплення", ми шукаємо нападників", - поінформувала Прянішнікова.

За її словами, правоохоронці встановили, що праву сторону автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.

"Справа резонансна, не така проста, як здається на перший погляд. Тому поліція наразі робить все можливе, щоб встановити нападників і безпосередньо визначити, хто причетний до цього нападу", - сказала вона.

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Як уточнила речниця поліції Київщини, поліція вже має орієнтування щодо авто, яке будуть розшукувати щодо цієї події.

"Ми закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до цієї ситуація, оскільки можуть перевірятися (правоохоронцями — ред.) автівки, водії, тому просимо всіх посприяти, тому що зараз дуже важливо за гарячим слідом встановити нападників", - зазначила Прянішнікова.

Вона уточнила, що спецоперація ще триває, і подальша інформація щодо події буде уточнюватися і надаватися пізніше.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).