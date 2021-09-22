У замаху на Шефіра не варто відкидати "російський слід", - "слуга народу" Корнієнко
Про це Корнієнко заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
"Російський слід не варто виключати абсолютно. Розуміючи, що останні події з виборами, вони сильно підняли цю тему російської агресії і "Кримська платформа". Багато робиться дій, які країні-агресору не подобаються. Ми знаємо їх здатність в інших країнах влаштовувати різні теракти. Починаючи від того, що в Україні відбувалося з учасниками наших бойових дій, представниками чеченського народу, і закінчуючи різними шпигунськими історіями, з полонієм тощо", - зазначив нардеп.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили близько 18 разів. Життю водія, який дістав поранення, нічого не загрожує.