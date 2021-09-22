"Атвєтка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак

Радник президента Сергія Шефіра є головним комунікатором з олігархами від Президента України Володимира Зеленського, тому навряд чи версія, озвучена в ОП, слушна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак передає Цензор.НЕТ.

"Тіки но з літака зліз, хотів фоточки про морько показати, а тут таке Палєрмо! "Атветка олігархів!" - не смішить! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор, вони його як поштового голуба кормлять і лєлєють! Їм це зовсім не потрібно", - написав він.

Чумак зазначив, що політику в ОП "під себе всю забрав Єрмак, а от бізнес поки ні, і Сергій Нахманович залишається повіреним у серьйозні бізнесові справи.

"Так що шукайте який бізнес в кого недавно "віджали". В тому яйці Кощєєва голка!", - резюмував Чумак.

Дивіться також: Замах на Шефіра - це "привіт" Зеленському, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).





