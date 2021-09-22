"Атвєтка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак
Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак передає Цензор.НЕТ.
"Тіки но з літака зліз, хотів фоточки про морько показати, а тут таке Палєрмо! "Атветка олігархів!" - не смішить! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор, вони його як поштового голуба кормлять і лєлєють! Їм це зовсім не потрібно", - написав він.
Чумак зазначив, що політику в ОП "під себе всю забрав Єрмак, а от бізнес поки ні, і Сергій Нахманович залишається повіреним у серьйозні бізнесові справи.
"Так що шукайте який бізнес в кого недавно "віджали". В тому яйці Кощєєва голка!", - резюмував Чумак.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).