У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі

Росія нині близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі мають збільшити закупівлі "блакитного палива"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати заяву старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Гогштайна, який вимагав від Росії збільшити постачання газу в Європу через Україну.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові панові Гогштайну пояснити суть того, що відбувається, а головне - пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", - відреагував представник Кремля.

За його словами, "російська сторона на 100% і навіть більше виконує зобов'язання перед європейськими споживачами".

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"Більш того, наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами постачань газу європейським покупцям", - продовжив Пєсков.

"Щоб збільшити обсяги постачань газу, наприклад, після 2024 року через Україну потрібно відповідно збільшити обсяги газу, купленого в Європі", - додав він.