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У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі

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У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі
Росія нині близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі мають збільшити закупівлі "блакитного палива"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати заяву старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Гогштайна, який вимагав від Росії збільшити постачання газу в Європу через Україну.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові панові Гогштайну пояснити суть того, що відбувається, а головне - пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", - відреагував представник Кремля.

За його словами, "російська сторона на 100% і навіть більше виконує зобов'язання перед європейськими споживачами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков

"Більш того, наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами постачань газу європейським покупцям", - продовжив Пєсков.

"Щоб збільшити обсяги постачань газу, наприклад, після 2024 року через Україну потрібно відповідно збільшити обсяги газу, купленого в Європі", - додав він.

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Топ коментарі

  • Сергей Ворлог
    Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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