Якщо ОП вважає причиною замаху на Шефіра боротьбу з олігархами, то треба викликати на допит Ахметова, Коломойського, Пінчука - всіх, до кого приїздив Шефір, - Бутусов

Оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"Офіс Президента вже озвучив причину замаху на Шефіра - "боротьба з олігархами". Тобто версія про конфлікти Шефіра з керівництвом Офісу Президента не розглядається від початку, ок. Таким чином, закон про олігархів буде проголосований найближчим часом (я також підтримую прийняття цього закону)", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, тепер, оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.

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"Тепер важливо, щоб Сергій Шефір дав свідчення, з якими олігархами, скільки разів він зустрічався за останні три роки, про що говорили, які давалися зобов'язання. Чи все було виконано. Список буде довгий, адже Шефір контактував з олігархами постійно, але тільки так тепер можна встановити хто і що знає.

І тепер треба викликати на допит усіх олігархів, зустрічі яких з Шефіром потрапляли на відео журналістів. І Ахметова, і Коломойського, і Пінчука, всіх, до кого вечорами приїжджав в офіс Шефір, всіх, з ким спілкувався. Думаю, ця справа матиме великий резонанс", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

На подію відреагував також президент Зеленський, заявивши, що відповідь буде сильною.