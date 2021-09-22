Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5109 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

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Водночас до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків), місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, через мотиви антисемітизму.

Особи, винні в порушенні норм цього законопроєкту, понесуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а також відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок антисемітизму, його проявів, здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством України.

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".