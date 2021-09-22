Шефір про замах: Жодних конфліктів у команді немає. Мета - залякування вищих ешелонів влади. ВIДЕО

Перший помічник президента України Сергій Шефір пов'язує сьогоднішній замах і обстріл його автомобіля з тиском на представників влади.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Не розумію причин, їхали, раптом постріли. Поранили водія, водій молодець, поїхав далі, ми прискорилися, тут же я зателефонував у поліцію, повідомив куди слід. Правоохоронні органи спрацювали дуже швидко і ефективно, підібрали, забрали водія. Відчуття не з приємних ... Жодних конфліктів у команді немає. За моїми відчуттями, замах було скоєно з метою залякування вищих ешелонів влади", - зазначив він.

Крім цього, Шефір зазначив, що президент Володимир Зеленський є дуже вольовою людиною.

"Його не залякаєш. Упораємося з усіма цими речами", - резюмував Шефір.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.