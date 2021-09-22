Шефір про замах: Жодних конфліктів у команді немає. Мета - залякування вищих ешелонів влади. ВIДЕО
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Не розумію причин, їхали, раптом постріли. Поранили водія, водій молодець, поїхав далі, ми прискорилися, тут же я зателефонував у поліцію, повідомив куди слід. Правоохоронні органи спрацювали дуже швидко і ефективно, підібрали, забрали водія. Відчуття не з приємних ... Жодних конфліктів у команді немає. За моїми відчуттями, замах було скоєно з метою залякування вищих ешелонів влади", - зазначив він.
Крім цього, Шефір зазначив, що президент Володимир Зеленський є дуже вольовою людиною.
"Його не залякаєш. Упораємося з усіма цими речами", - резюмував Шефір.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.