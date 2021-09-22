Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра після сьогоднішнього обстрілу проїхав зі спущеним колесом ще 5 кілометрів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль був обстріляний, імовірно, з автоматичної зброї. Було пробито заднє колесо, з ним автомобіль проїхав ще 5 кілометрів. Поранено водія. Можна говорити про те, що наміри злочинців були дуже серйозними", - уточнив Клименко.

Він також заявив, що до пошуку нападників підключено найкращих співробітників правоохоронних органів.

Зі свого боку глава МВС Денис Монастирський зазначив, що водій Шефіра, будучи пораненим, вказав правоохоронцям на місце, де був здійснений обстріл.

Також Монастирський уточнив, що водія вже прооперовано і його життю нічого не загрожує.

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