Регламентний комітет Ради ухвалив рішення щодо інциденту з Леросом, - "слуга народу" Тищенко

Регламентний комітет Верховної Ради розглянув інцидент між нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком та позафракційним Гео Леросом у сесійній залі.

Про це в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів нардеп "СН" Микола Тищенко.

За його словами, комітет прийняв рішення – проте, яке саме, він ще не знає.

Тищенко пообіцяв виконати будь-яке рішення комітету.

Говорячи про те, що його можуть відсторонити від відвідування п'яти пленарних засідань Ради, нардеп зазначив: "Це погана стратегія, тому що я прийшов в парламент працювати, а не відпочивати за державний рахунок".

Відповідаючи на питання, чи не шкодує він про свій вчинок, Тищенко заявив: "Кожен вчинок справжньоъ людини, справжнього народного депутата, це вчинок. Ми голосували за регламент і будь-яке його порушення веде за собою певні дії. Так і сталося. Ви ж пам'ятаєте, як все сталося. У нас був доповідач щодо ТСК стосовно "Укрзалізниці". Усі готувалися до цього питання. Якщо це нікого не цікавить, то навіщо ми створювали ТСК".

Політик також заявив, що у нього нульова толерантність до зрадників, тому сталася така ситуація.

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Розповідаючи, чи була у нього розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо даного інциденту, депутат пояснив, що у Зеленського є більш важливі питання.

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.