Кабмін урегулював дистанційну торгівлю ліками, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я уточнили правила щодо електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їхньої доставки кінцевому споживачеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Електронна торгівля лікарськими засобами вже усталена та врегульована практика у країнах ЄС та інших розвинених країнах світу, а відтепер буде доступна і в Україні. МОЗ вживає всіх заходів, аби кожен пацієнт отримував якісні, ефективні та безпечні ліки", - прокоментував рішення Кабміну перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Ця постанова забезпечує врегулювання питання щодо забезпечення населення лікарськими засобами та супутніми товарами з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) та доставку лікарських засобів кінцевому споживачу.

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