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"Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% перейдуть в онлайн, а початкова школа і дитсадки продовжать працювати, - Шкарлет

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"Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% перейдуть в онлайн, а початкова школа і дитсадки продовжать працювати, - Шкарлет
Дистанційна освіта є і буде, а найменші здобувачі зможуть продовжувати вчитися в офлайн-режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що з 23 вересня Україна переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим Уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При "жовтому" рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів. Їх перелік опублікований тут.

"Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися (!) з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі", - написав він.

Шкарлет також підкреслив, що вихованці дитячих садів, учні початкової школи та спеціальних навчальних закладів вимагають безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала "дистанційка" для малюків може привести до не поновлюваних втрат в навчанні.

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"Тому за моєю ініціативою та за підтримки Уряду сьогодні були внесені відповідні зміни до постанови КМУ:

- умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм;

- такий "виняток" діятиме під час "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки", - зазначив Шкарлет.

"Водночас укотре звертаюся до голів ОДА, директорів обласних департаментів освіти, керівників усіх закладів освіти та кожного освітянина окремо. Прошу свідомо поставитися до необхідності вакцинації, адже сьогодні COVID-19 стає "пандемією невакцинованих"".

Запроваджені Урядом обмежувальні заходи – це кроки до стримування темпів поширення вірусу, до мінімізації ризиків захворюваності серед населення, до збереження економічної стабільності в державі. Але без нас із вами ці кроки не спрацюють. На сьогодні Україна повністю забезпечена вакциною, організована зручна та доступна інфраструктура роботи пунктів щеплення. А тому залишилося лише кожному з нас зробити свій вибір на користь здоров’я та безпеки оточення", - додав міністр освіти.

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Топ коментарі

  • Одержимый
  • Владимир c2a8b9e2
    Бред сивой кобылы!!!!

    Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

    Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
  • талреп
    Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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