Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов

Перший помічник президента України Сергій Шефір був найкращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно.

Про це заявив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Шефір, який з давніх-давен контролює "квартальний общак", був кращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно. Тому нісенітниця Подоляка про розстріл через деолігархізацію - це просто нагадування для "слуг народу", щоб вони не ухилялися від генеральної лінії партії щодо відповідного законопроєкту (нагадаю, я його вважаю повною дурістю, але зараз не про це)", - заявив він.

"Якщо всі згодні відкинути версії:

- про "самостріл" (Шефір нагадав Зеленському про їхню дружбу в контексті війни з Єрмаком, який спить і бачить монополію над головою президента),

- про переділ потоків (Шефір за родом діяльності не поділив з кимось бабки. Або з ним хтось не поділив, і вирішив замести сліди. Або тупо вирішили забрати у Шефіра контроль над "касою");

- про інсценування (у Зеленського вирішили послухати, хто що скаже після замаху для перевірки слуху і кристалізації почуттів),

то вийде, що можливих мотивів демонстративного замаху не так і багато", - додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак

"Один розумний чоловік вважає, що північні спецслужби таким чином можуть нагнітати остраху заради озлоблення Зеленського, щоб президент включив режим сильної руки. І нехай він навіть включить його в північному напрямку, головне - що Зеленський нарешті навчиться закручувати гайки. А знаючи його схильність до простих рішень - він швидко на це підсяде і Україна дуже швидко отримає войовничого диктатора. За прикладом самих жителів півночі. Тобто ми станемо такими ж, як вони, причому без будь-якого примусу. А якщо 18 куль по машині не вистачить - можна ще додати. Я сподіваюся, у Зеленського є люди, які йому пояснять нехитру розводку, в яку не можна потрапляти в будь-якому випадку", - резюмував Ніколов.





Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.