"Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради
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Кабінет Міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером і трьома членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим.
Про це свідчить документ, опублікований на сайті "Укрзалізниці", повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що у компаній немає відомостей про рішення Кабміну продовжити повноваження цих членів наглядової ради або обрати їх на новий термін. Відповідно, їхні повноваження припинені.
У наглядовій раді УЗ залишається Адомас Азуолас Аудіцкас - його контракт закінчується в червні 2022 року.
Держава в особі Кабміну є засновником і єдиним власником "Укрзалізниці". Раніше ТСК ВР наполягала на усуненні наглядової ради "УЗ", тому що вона не виконує свою роботу належним чином і причетна до створення критичної ситуації, що склалася в "Укрзалізниці".