Замах на Шефіра може бути пов'язаний не тільки з олігархами, є цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари, - радник глави ОП
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.
За його словами, "не слід все зводити тільки до олігархів".
"Олігархи - це такі, скажімо, не зовсім тіньові галузеві структури, але більше ризиків, на мій погляд, у зв'язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони, яка застосовувала санкції і щодо олігархів і їхніх структур, і щодо кримінальних структур, і щодо тих, хто займається контрабандою. тобто цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари", - пояснив радник голови ОП.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.
Раніше Подоляк заявив, що обстріл автомобіля Шефіра пов'язаний з боротьбою Зеленського з олігархами.
Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екс-народного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".