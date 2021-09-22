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Замах на Шефіра може бути пов'язаний не тільки з олігархами, є цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари, - радник глави ОП

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В Офісі Президента заявили, що мотивів замаху на помічника президента Сергія Шефіра може бути кілька.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

За його словами, "не слід все зводити тільки до олігархів".

"Олігархи - це такі, скажімо, не зовсім тіньові галузеві структури, але більше ризиків, на мій погляд, у зв'язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони, яка застосовувала санкції і щодо олігархів і їхніх структур, і щодо кримінальних структур, і щодо тих, хто займається контрабандою. тобто цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари", - пояснив радник голови ОП.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

Раніше Подоляк заявив, що обстріл автомобіля Шефіра пов'язаний з боротьбою Зеленського з олігархами.

Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екс-народного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".

Топ коментарі

  • Дід Трохим
    8 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что 31 августа зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

    В ОПУ отметили, что глава государства никому не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.

    При этом там заявили, что олигарх делает большой вклад в экономику Украины, а его предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев.
  • Сергей Ворлог
    Из Шефира начинаю лепить мегоборца с преступностью и олигархами, которые только и думают как бы убрать такого опасного человека.))
  • Алекс Мышкевич
    ЗЕля, кино - говно!

    народ не верит !
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