Рада перенесла на два місяці запуск Бюро економічної безпеки
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Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала поправку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" і перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці - до кінця листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.
Так, 260 нардепів підтримали в цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання в тексті з'явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.