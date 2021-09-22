Рада перенесла на два місяці запуск Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала поправку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" і перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці - до кінця листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Так, 260 нардепів підтримали в цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання в тексті з'явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.

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