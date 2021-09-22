За 16 місяців в Україні оновили 296 мостів, - "Укравтодор"

За 16 місяців у рамках програми оновлення мостів було оновлено 296 мостів по всій Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook "Укравтодор".

Так, під час президентської програми "Велике будівництво" 158 мостів були оновлені в 2020 році. Серед них в "Укравтодорі" виділяють комплекс із двох мостових переправ у селі Розтоки на Буковині, зруйнованих після стихійного лиха, а також зруйнований повінню міст у Маршинцях Чернівецької області.

У 2021 році на реалізацію програми виділили 4 млрд гривень і запланували оновити близько 165 мостів, на 138 з яких роботи вже на завершальних стадіях.

Серед проєктів "Укравтодору" - старт будівництва Кременчуцького і Ямпільського мостів і фіналізація об'єктів-довгобудів, серед яких Запорізький ансамбль мостів.

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"Головна проблема мостової інфраструктури країни - застаріле мостове господарство. 80% штучних споруд України були побудовані до 1980 року і не утримувалися на належному рівні. Сьогодні досліджено 73% мостів на дорогах державного значення та 25% - місцевого. За результатами обстеження - 53% від всіх штучних споруд не відповідають нормативним вимогам", - зазначив заступник голови "Укравтодору", координатор Національної програми оновлення мостів Андрій Івко.

За його словами, першочергового ремонту потребують 710 мостів, стан 160 із них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року також планується оновлення 6500 км доріг по всій Україні.



