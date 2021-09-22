Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму
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Німеччина не визнає вибори в Держдуму РФ у Криму через "порушення Росією територіальної цілісності України".
Про це заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звідси випливає, що ми не визнаємо проведення виборів у окупованому Росією Криму", - сказала Деммер журналістам.
Вона заявила, що Німеччина уважно стежила за голосуванням в РФ: "Уряд ФРН дуже серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах.