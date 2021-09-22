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Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму

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Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму
Німеччина не визнає вибори в Держдуму РФ у Криму через "порушення Росією територіальної цілісності України".

Про це заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звідси випливає, що ми не визнаємо проведення виборів у окупованому Росією Криму", - сказала Деммер журналістам.

Вона заявила, що Німеччина уважно стежила за голосуванням в РФ: "Уряд ФРН дуже серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не визнала виборів у Держдуму Росії

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Топ коментарі

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Та ради СП-2 эти колбасники и Кенигсберг с философом Кантом забудут навеки!
  • Ksenia VB
    Так довго думали....

    Невже у фуйла дозволу питали
  • cimbitep
    прошлые "выборы" в Крыму тоже никто не признал. толку от этого ровно ноль. не признавать нужно "выборы" на всей паРаше, а не немножко признали, немножко не признали...пошли трубу пососали.
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