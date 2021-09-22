З 2019 року президентові погрожували насильством 22 рази, 3 рази - міністру МВС, - СБУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в Службі безпеки України.
За інформацією СБУ, з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.
З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.
При цьому у відомстві не уточнили, про кого конкретно йдеться. Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова 2021 року змінив Денис Монастирський.
Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.
У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.