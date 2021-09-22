Військово-транспортний Ан-26 зник з радарів у Росії

На борту літака перебуває шість осіб. Імовірно, він міг впасти поруч з Хабаровськом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Літак Ан-26 проводив технічний політ за 40 км від Хабаровська, однак, раптово перестав виходити на зв'язок і з радарів зник", - розповіло джерело.

У МНС РФ уточнили, що зв'язок з літаком зник під час польоту, в ході якого і планувалося перевірити системи зв'язку.

За попередніми даними, Ан-26 зник в районі заповідника Хехцир. Вертоліт, відправлений на його пошуки, не зміг знайти його через погану видимість.

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За попередніми даними, саме негода могла стати причиною аварії літака.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.