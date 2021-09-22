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Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

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Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці
На своєму засіданні 22 вересня 2021 Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, узгоджену з Меджлісом кримськотатарського народу, про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки, ухваливши відповідну постанову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

Затверджений алфавіт складається з 31 букви. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. У постанові уряду визначено, що освітній процес кримськотатарською мовою буде переведено на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року.

Проєкт документа було узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського та ін.

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"Відтепер кримськотатарська мова розвиватиметься в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинський алфавіт. І важливо, що це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами, серед яких наші стратегічні партнери", - зазначив міністр Олексій Резніков.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Напишіть тепер свій пост латиницею та прочитайте знову.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А це з вікі

    Українська абетка, як і більшість інших слов'янських: (російська, білоруська, болгарська, сербська, македонська тощо) розвинулися на основі кириличної абетки. Кирилиця була розроблена у свою чергу на основі візантійського грецького письма, до якого було додано ще 13 букв для позначення специфічних слов'янських літер - Ж, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѫ, Ѭ, ѧ, Ю, ѣ. Літери 'ц' і 'ш' було взято з єврейського так званого квадратного письма, а інші винайдено спеціально.

    На Русі кирилиця була введена в 10 столітті у зв'язку з прийняттям християнства. Однак, як свідчать давні пам'ятки, окрім кирилиці використовувалося і інше слов'янське письмо - глаголиця. Також, задовго до Хрещення Русі в Україні були спроби запису українських текстів на основі грецької абетки.

    Графіка кирилиці змінювалася з 10 по 18 століття. Спершу писали уставом, відтак напівуставом, і нарешті, в'яззю, де букви поєднувалися у неперервний орнамент, допускалися скорочення і зменшення певних букв. ******* кириличні системи письма пережили з 18 століття кілька реформ (1708-1710, 1735, 1758, 1918), внаслідок яких графіка спростилася і наблизилася до латинської.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ви різницю між начертанням та кількістю символів, що звуки визначають розумієте?
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