Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .
Затверджений алфавіт складається з 31 букви. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. У постанові уряду визначено, що освітній процес кримськотатарською мовою буде переведено на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року.
Проєкт документа було узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського та ін.
"Відтепер кримськотатарська мова розвиватиметься в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинський алфавіт. І важливо, що це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами, серед яких наші стратегічні партнери", - зазначив міністр Олексій Резніков.