США обіцяють Європі підтримку в разі газової кризи

Сполучені Штати разом з європейськими союзниками напрацьовують шляхи забезпечення європейських споживачів належним і доступним постачанням газу найближчої зими.

Про це заявила Секретар США з питань енергетики Дженніфер Гренхолм, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ". Зараз вона перебуває з візитом в Польщі.

"Підвищення цін на газ викликало серйозну стурбованість щодо надійності наявних систем (енергетичних) поставок і безпеки в Європі. Адміністрація в США була дуже чіткою в тому, що ми і наші партнери повинні бути готові стояти разом, коли з'являються гравці, які, ймовірно, маніпулюють поставками заради власної вигоди", - заявила Гренхолм.

Вона зазначила, що США об'єднають зусилля з європейськими союзниками для забезпечення масштабного та безпечного постачання газу цієї зими і продовжать інвестувати в енергетичні рішення, які допоможуть партнерам в диверсифікації джерел надходження енергії.

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Вочевидь, це (диверсифікація) є більш тривалою перспективою, і ми повинні досягати цього агресивним шляхом. Але, очевидно, всі ми повинні тримати в полі зору проблеми будь-яких маніпуляцій з цінами на газ, пов'язаними з неспроможністю забезпечити належне енергетичне постачання. Ми дивимося на це дуже серйозно. Ми об'єднані з нашими європейськими союзниками. У вас будуть належні та легкодоступні поставки газу цієї зими ", - підкреслила керівник енергетичного департаменту США.