Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про реформу СБУ, - Безугла

Сьогодні, 22 вересня, комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки остаточно рекомендував законопроєкт про реформу СБУ.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "СН", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет щойно остаточно рекомендував реформу сбу! У залі з 5.10.21", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт в першому читанні 28 січня.

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