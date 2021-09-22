Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про реформу СБУ, - Безугла
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Сьогодні, 22 вересня, комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки остаточно рекомендував законопроєкт про реформу СБУ.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "СН", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет щойно остаточно рекомендував реформу сбу! У залі з 5.10.21", - зазначила вона.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт в першому читанні 28 січня.