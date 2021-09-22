Найманець РФ з танкового батальйону "Дизель" засуджений до 9 років позбавлення волі, - прокуратура
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
Прокурором у суді доведено, що в період з квітня 2015 по січень 2019 року. Зловмисник брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України у складі "2 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілкової бригади 1 Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР" і танкового батальйону "Дизель" як водія-механіка. Крім того, був старшим стрільцем розвідувальної роти "5 окремої мотострілецької бригади".
Після проходження військових навчань на танковому полігоні окупованого м. Шахтарська, найманець РФ відвідував передові позиції бойовиків в околицях м. Докучаєвська, де чинив активний збройний спротив українським захисникам.
У січні 2019 року чоловік за власним бажанням залишив лави бойовиків і в жовтні 2019 року під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ "Мар'їнка" його затримали співробітники Служби безпеки України.
Вироком суду 31-річний уродженець Покровська засуджений за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) до 9 років позбавлення волі.