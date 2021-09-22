Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
Біля населених пунктів Водяне і Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.
Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.
Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.
Втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці Об'єднаних сил вели вогонь, застосовуючи дозволене мінськими угодами озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.