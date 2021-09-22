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230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на "виборах" у Держдуму РФ, - Денісова

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230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на "виборах" у Держдуму РФ, - Денісова
230 тис. громадян України, які проживають на території окупованого Донбасу, взяли участь у так званих "виборах" у Держдуму РФ.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь у так званих "виборах" у Держдуму РФ взяли 230 тис. громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях. Їх примусово паспортизували і вивезли для голосування на територію Росії. Ще 150 тис. працівників бюджетної сфери і студентів, при обов'язковій реєстрації на порталі "держпослуги", голосували в 255 "Інфоцентр" у Донецькій області і в 141 - на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Крім того, за словами Денісової, на території тимчасово окупованого Криму незаконно працювало понад тисяча виборчих дільниць.

"Окупант насильно змушував бюджетників іти голосувати і звітувати про "зроблений вибір". Зокрема, у Феодосії педагоги повинні були сфотографуватися в кабінці для голосування і надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями" з правильним вибором", - зазначила омбудсмен. 

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Денісова підкреслила, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, перш за все щодо поваги суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України.

"Сподіваюся, що правоохоронними органами буде вжито заходів щодо встановлення всіх учасників протиправних дій з організації та проведення виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей з метою притягнення їх до відповідальності", - підсумувала омбудсмен.

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Топ коментарі

  • Кардан_вал
    Цих 230 000 осіб депортувати до Московії. Це не громадяни України, а громадяни ворожої країни!
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Це та "какая разніца", кому ми шлем гуманітарку й платимо пенсії?
  • Andy Jumeirach
    ... родственники, через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей... восьмой год Украина платит пенсии мертвым людям....и родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки

    это у них называется "доить хунту",

    такое возможно, только в воюющей стране - Украине...
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