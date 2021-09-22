Командиру бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру у захопленні українського корвета "Хмельницький" у 2014 році, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру командиру 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, який у 2014 році керував захопленням корвета "Хмельницький" ВМС України в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Російського військового підозрюють у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до скоєння державної зради, веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

"За даними слідства, командир 41 бригади ракетних кораблів ЧФ РФ 20 березня 2014 р. безпосередньо віддав незаконні накази озброєним стрілецькою зброєю військовослужбовцям Збройних Сил РФ, які за підтримки членів так званої "Добровільної народної дружини "Рубіж" - структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування "Самооборона Криму", керував збройним нападом і захопленням цими особами протичовнового корвета "Хмельницький" 1-ї бригади надводних кораблів Військово-Морських Сил ЗСУ біля причалу №177 в Стрілецькій бухті м.Севастополя. Всього в захопленні судна під його керівництвом брали участь від 60 до 80 осіб", - сказано в повідомленні.

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Крім того, командир бригади ЧФ РФ з 20 по 22 березня 2014 року, перебуваючи на протичовновому корветі "Хмельницький" у Карантинній бухті міста Севастополя, куди він був відбуксований після захоплення, схиляв військовослужбовців старшого офіцерського складу і військових посадових осіб 1 бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ до вчинення державної зради. Це здійснювалося шляхом умовлянь, підкупу обіцянками подальшого проходження служби на території півострова Крим у новосформованих військових частинах ЗС РФ з підвищенням розміру грошового забезпечення, а також шляхом примусу і погроз створенням російськими військовослужбовцями неприємностей для їх сімей у разі відмови виконувати вимоги.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.