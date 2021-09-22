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У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн

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У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн
Російському реперу Моргенштерну заборонено гастролювати в Україні.

Про це сказано у відповіді Міністерства культури і інформполітики на запит Цензор.НЕТ і в коментарі СБУ.

В Україні заборонено концерти і гастрольні заходи, в яких беруть участь люди, які фігурують у переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Наказом Міністерства культури й інформаційної політики України від 14 вересня 2021 року Алішера Моргенштерна внесено в цей список. Отже, йому заборонено виступати в Україні впродовж наступних трьох років, сказано у відповіді Міністерства культури й інформполітики на запит Цензор.НЕТ.

У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн 01

У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн 02

У свою чергу Служба безпеки України, за поданням якої російський репер був включений у "список Мінкульту", в коментарі зазначає, що в рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища виконавця: як Валєєв, так і Моргенштерн.

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю.

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Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України - заборонені.

Про те, чи може Моргенштерн перебувати на території України поза концертною діяльністю, не повідомляється.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Млин, впустите алишера валеева в Украину, и дайте ему по башке моргенштерном.
  • Super Gut
    А дружбан зе-упыря - киркоров, стоит в рекомендациях сбу или еще нет?
  • Maxim Ak-Murza
    Вы, Пане, на святое для зелектората замахнулись....
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