У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн

Російському реперу Моргенштерну заборонено гастролювати в Україні.

Про це сказано у відповіді Міністерства культури і інформполітики на запит Цензор.НЕТ і в коментарі СБУ.

В Україні заборонено концерти і гастрольні заходи, в яких беруть участь люди, які фігурують у переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Наказом Міністерства культури й інформаційної політики України від 14 вересня 2021 року Алішера Моргенштерна внесено в цей список. Отже, йому заборонено виступати в Україні впродовж наступних трьох років, сказано у відповіді Міністерства культури й інформполітики на запит Цензор.НЕТ.







У свою чергу Служба безпеки України, за поданням якої російський репер був включений у "список Мінкульту", в коментарі зазначає, що в рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища виконавця: як Валєєв, так і Моргенштерн.

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю.

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Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України - заборонені.

Про те, чи може Моргенштерн перебувати на території України поза концертною діяльністю, не повідомляється.