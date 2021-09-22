Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба

Близько 10 млн економічно активних українців не платять ЄСВ і не проходять по базах податкової. Якби не це, не було б такого перекосу в пенсійній системі.

Про це заявив під час круглого столу "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" міністр фінансів Сергій Марченко,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Солідарна система потребує перекалібровки, але це не значить, що є мотивація не платити ЄСВ", - сказав міністр.

Марченко підкреслив, що ЄСВ і так не платять близько 10 млн економічно активних громадян. Якби не це, пенсійна система, можливо, і не мала б таких перекосів, які є зараз.

"Ми спитали Податкову, скільки у нас громадян, які отримують доходи. Від 15 до 70 років - це десь 29 млн осіб, із них лише 14 млн, які отримують будь-які доходи. Віднімемо заробітчан - 2,5-3 млн, віднімемо безробітних - 2 млн осіб. Виникає питання: а де пропало ще 10 млн економічно активних осіб, які ніде не проходять по базам даних Податкової. Якби ми вивели з тіні більшу частину доходів, можливо, не було б таких суттєвих перекосів з фінансуванням Пенсійного фонду і не була б такою мізерною пенсія", - розказав Марченко.

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Втім, підкреслив міністр, основною причиною кризи в пенсійній системі є старіння населення.

"Основна причина - це демографічний тренд: народжуваність менша, а населення похилого віку живе довше. У нас на сьогодні майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують ЄСВ немає навіть 10 мільйонів - 9,7 млн. Це загрозливий тренд, і він буде тільки погіршуватися", - сказав Марченко.

Марченко підкреслив, що частка населення старшого за 65 років становить близько 25% і постійно зростає.

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Міністр додав, що це загальносвітова тенденція, а не проблема виключно України. За прогнозом Світового банку для всіх економік світу до 2050 року дефіцит пенсійних систем становитиме 400 трлн доларів.

Виходом з цієї ситуації в уряді бачать у запровадженні обов'язкового накопичувального рівня. За словами Марченка, на перших порах активнішу роль в накопиченні пенсій відіграватиме держава, щоб створити довіру до системи, а з часом - у 2026-2027 році - громадяни України зможуть самостійно вибирати пенсійні фонди.