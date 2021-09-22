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Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: "Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива". ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-аккаунт президента.

Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива 01

"На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку й участь представника Альянсу в саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    10 років, наприклад.

    Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

    Якость так.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
  • індекс борщу та масового зубожіння
    Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

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