Центрвиборчком Росії розподілив мандати між партіями, що перемогли на виборах до Держдуми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Єдина Росія" отримує 324 місця з 450 і зберігає конституційну більшість. У попередньому скликанні у членів партії було 343 голоси.

Також у Думу проходять КПРФ, "Справедлива Росія - за правду", ЛДПР і "Нові люди".

Від "Єдиної Росії" мандат отримає терорист Олександр Бородай, який з травня по серпень 2014 року було главою "Ради міністрів "ДНР".

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Від "Справедливої ​​Росії - за правду" - терорист Захар Прилєпін, який командував підрозділом окупантів.

Нагадаємо, вибори депутатів Держдуми пройшли в Росії з 17 по 19 вересня. Явка, за даними ЦВК, становила 52 відсотки.

Рух за права виборців "Голос" (визнано російською владою іноземним агентом) зафіксував понад п'ять тисяч скарг від виборців про ймовірні порушення під час голосування.