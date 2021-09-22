Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За результатами сьогоднішньої наради ми створюємо окрему групу, де буде спільна слідча група представників різних правоохоронних органів, ми комунікуватимемо", - сказала Венедіктова.
Вона також допустила зміну кваліфікації кримінального провадження, яке наразі відкрито за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). "Якщо буде потреба у зміні кваліфікації, це відбудеться", - сказала генпрокурорка.
Венедіктова також розповіла, що під час обстрілу швидкість автомобіля, в якому їхав Шефір, була невеликою - 60-70 км/год, "тому що потрібно було зайти на поворот".
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.