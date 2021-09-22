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Забинтована нога водія Шефіра. ФОТО ДНЯ

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Потерпілий під час замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра водій Олександр Іванько приходить до тями після операції.

Цензор.НЕТ публікує знімок з лікарні.

Забинтована нога водія Шефіра 01

Водія звуть Олександр Іванько, йому 58 років. На Шефіра він працює вже 8 років.

Забинтована нога водія Шефіра 02

Діагноз водія - вогнепальне сліпе кульово-відламкове ураження лівого стегна. Відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.

Як повідомлялося раніше, водієві зробили операцію в лікарні "Феофанія". За словами лікарів, його життю ніщо не загрожує, він перебуває в стабільному стані.

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Топ коментарі

  • індекс борщу та масового зубожіння
    Дивний той кілер)))

  • Владимир Елисеев
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Фото поранених бійців з госпіталю, про яких не згадує преЗедент.

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