Важко пораненого на Донбасі бійця 24-ї ОМБ Андрія Дячишина доставили у військовий госпіталь у Львові

Важко пораненого на Донбасі 28-річного українського бійця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрія Дячишина перевели з обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі у військовий госпіталь у Львові.

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трепетні хвилини прощання ... Зворушливо, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це як народження нового життя. Яке воно буде далі? Найдовші години лікарських переживань і рішень він провів у Мечникова. 23 дні в реанімації, 10 днів у комі. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка - шансів немає. Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова - всі в Мечникова до упору боролися за життя Андрія. Єдина і найближча людина у нього - сестра Оля. Її ім'я він повторював марячи десятки разів за добу. Андрія з позитивною динамікою перевели в госпіталь. Виконує команди, скоро поїде на реабілітацію до Львова", - написав лікар.

"Непритомним молодий боєць ще може залишатися місяцями. Втім, саме у Львові він має шанси отримати найкращу нейрореабілітацію", - розповів місцевому виданню NTA заступник медичного директора з хірургічної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Юрій Скребець.

Нагадаємо, Андрій Дячишин, позивний Морячок, служить у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. На війні - з 2014 року.

Важке поранення в голову Андрій Дячишин отримав 29 серпня в населеному пункті Гірське Донецької області.

Допомогти пораненому бійцю коштами можна на картку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазин Ольга Миколаївна).