Новини

Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося

12 669120
Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що члени тимчасової слідчої комісії ВР намагаються приховати інформацію про Вагнергейт.

Свою позицію журналіст озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в кабінеті президента.

"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - припускає журналіст.

Читайте також: Разумков мусить розібратися, чому депутатів від опозиції не пускають на засідання ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп "Батьківщини" Наливайченко

За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.

"А потім Офіс президента ображається, чому мало хто вірить їхній версії про замах на Шефіра. Навчіться відповідати за вчинки і говоріть правду", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    За цілий день у сотнях коментарів НІХТО не погодився із тим, що був замах на Шифера і тим паче ніхто не висловив співчуття

    ЗЕля, два роки тотальної брехні зробили свою справу.

    Тепер якщо навіть коли загинеш ти, всі будуть казати що то фейк, ба більше ніколи не було ніякого ЗЕлі 👎

    бо він ніхто і звати його ніяк....
  • Максим Максимович b5166c8f
    Машину с сапёром подорвали, Шефира обстреляли, Разумкова в отставку, сборы в Трускавце....

    Всё для отвлечения нашего внимания от вагнергейта.

    Не дождётесь.
  • oleg1966
    Не знаю, чи помітили прихильники клоуна, що він при владі вже половину відпущеного йому терміну? 2,5 втрачених для країни років. Що зробив? Нічого... Нуль.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини