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МЗС працює над збільшенням фінансової підтримки України з боку США до 1 млрд доларів на рік, - Кулеба

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МЗС працює над збільшенням фінансової підтримки України з боку США до 1 млрд доларів на рік, - Кулеба
Міністерство закордонних справ веде діалог з Конгресом і Адміністрацією США про необхідність збільшення до $1 мільярда в рік суми підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я вже почав діалог з Конгресом і Адміністрацією США про те, що рівень фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів має досягти позначки в $1 млрд на рік, і це повинно статися в найближчі роки. Для цього є всі політичні та оборонні передумови", - сказав міністр.

Кулеба додав, що в Конгресі США вже є багато сил, які підтримують таку ініціативу, і Україна продовжить активно працювати над її втіленням. На думку міністра, значна частина цієї суми має йти саме на сектор безпеки.

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"Клуб держав, які отримують від США мільярд і більше доларів допомоги на рік – це "клуб обраних". Це краще за будь-які загальні статуси, тому що це реальна практична допомога, і ми працюємо над її залученням", - зазначив голова МЗС.

Крім того, міністр додав, що "питання зміцнення протиракетної і протиповітряної оборони України входять до найбільш пріоритетних у діалозі нашої держави зі США".

Топ коментарі

  • максим шевчук f8c29dee
    США сейчас максимально избавляются от нахлебников. Поэтому шиш, а не миллиард.
  • jklpqrs
    Абсолютно правильно
  • Олексій Гордій c32f1f39
    Не лю-***** вони цього - це сенс їхнього буття!
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