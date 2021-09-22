МЗС працює над збільшенням фінансової підтримки України з боку США до 1 млрд доларів на рік, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Я вже почав діалог з Конгресом і Адміністрацією США про те, що рівень фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів має досягти позначки в $1 млрд на рік, і це повинно статися в найближчі роки. Для цього є всі політичні та оборонні передумови", - сказав міністр.
Кулеба додав, що в Конгресі США вже є багато сил, які підтримують таку ініціативу, і Україна продовжить активно працювати над її втіленням. На думку міністра, значна частина цієї суми має йти саме на сектор безпеки.
"Клуб держав, які отримують від США мільярд і більше доларів допомоги на рік – це "клуб обраних". Це краще за будь-які загальні статуси, тому що це реальна практична допомога, і ми працюємо над її залученням", - зазначив голова МЗС.
Крім того, міністр додав, що "питання зміцнення протиракетної і протиповітряної оборони України входять до найбільш пріоритетних у діалозі нашої держави зі США".