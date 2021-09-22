Головні новини 22 вересня: замах на Шефіра, Рада не визнає вибори в РФ

Автомобіль помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли під Києвом, Рада не визнає вибори в Держдуму РФ, вчителів можуть зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу, - головні новини 22 вересня.

Замах на Шефіра

Автомобіль помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли вранці під Києвом. У машину влучило понад 10 куль. Шефір цілий, а от водій - у лікарні (йому зробили операцію, і життю чоловіка ніщо не загрожує).

Того, хто стріляв або тих, хто стріляв, досі не знайшли. Основних версій причини замахів - три: державна діяльність Шефіра, тиск на вище керівництво країни і дестабілазація політичної ситуації (Кремль вже заявив, що він ні до чого).

Зеленський вважає, що замах на Шефіра - реакція на "реальні зміни в державі".

Рада не визнає вибори в Держдуму РФ

За те, щоб визнати вибори нелегітимними, проголосували 322 народні депутати. Результати виборів вражають: так, депутатами Держдуми стануть терористи Бородай і Прилєпін. А от депутатів "ОПЗЖ" це не бентежить: вони вітають "Єдину Росію", від якої в парламент проходить Бородай, з перемогою на виборах і "сподіваються на зміцнення міжпартійного співробітництва".

Разумкова не покликали на зустріч "слуг народу"

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - повідомив голова Верховної Ради.

Тищенка та Лероса вирішили не карати

Регламентний комітет Ради розглядав поведінку депутатів, але так і не зміг винести рішення про те, щоб їх покарати. Більше це питання не розглядатимуть.

Лещенку і ще трьом членам наглядової ради "УЗ" не продовжили договори

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Таким чином, у наглядовій раді "Укрзалізниці" залишається лише один член - Адомас Азуолас Аудіцкас, контракт якого закінчується в червні 2022 року.

МОЗ хоче зробити обов'язковою вакцинацію чиновників і вчителів

В Україні введуть обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для працівників навчальних закладів, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, а також місцевих держадміністрацій. Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення від COVID-19. Зокрема, для співробітників установ освіти, співробітників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також міських адміністрацій", - зазначив очільник МОЗ Ляшко.

Поки ж школи у "жовтій" зоні переходять в онлайн, якщо тільки у них не вакциновані 80% викладачів або більше. Це не стосується початкових класів - вони продовжують працювати офлайн. Також не йдуть на карантин і дитсадки.

Школярка спалила український сувенірний прапорець і записала відео з вибаченнями

Інцидент стався в Кам'янському на Дніпропетровщині. "Це не мій прапор все одно", - заявила дівчина на камеру і клацнула запальничкою. Через добу так само на камеру довелося вибачатися. 14-річна школярка говорить, що більше не буде.