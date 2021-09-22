Деякі країни НАТО прикриваються аргументом про реформи, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України, - Кулеба

Україна звертає увагу НАТО, що її інтеграція в Альянс не може тривати нескінченно.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але це та відверта розмова (і вона дуже дружня, до речі), яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що процес набуття Україною і Грузією членства в НАТО "розтягнувся вже непристойно довго".

"Я думаю, всім треба прагматичніше і практичніше підходити до цього питання, тому що не може бути нескінченна інтеграція. Все повинно мати свою визначеність і свою чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що вони зроблять один одного міцнішим, тому це абсолютно природний процес, і ми будемо продовжувати робити реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції", - запевнив він.

Читайте також: Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: "Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива". ФОТО

Кулеба зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив українські реформи.

"Але всі ми також із вами розуміємо, що є країни в Альянсі, які насправді не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України. І ми повинні про це говорити. Ми повинні не боятися відверто говорити про ті випадки, де інтереси України свідомо і грубо не враховуються, де є маніпуляції", - підкреслив глава МЗС.