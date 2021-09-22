Новини

Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям

4 48417
Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комітет дійшов висновку, що кандидати не відповідають необхідним критеріям.

"Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання як судді Європейського суду з прав людини, і звернутися до уряду України з проханням надати новий список кандидатів", - сказано у звіті комітету.

Читайте також: Моніторингова місія ПАРЄ розпочала роботу в Україні

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
  • Nataliia Radchenko
    впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини