Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям
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Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Комітет дійшов висновку, що кандидати не відповідають необхідним критеріям.
"Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання як судді Європейського суду з прав людини, і звернутися до уряду України з проханням надати новий список кандидатів", - сказано у звіті комітету.