Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва

Кулі, якими розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра не виготовляються в Україні і могли бути завезені контрабандою.

Про це в ефірі телеканала "Україна 24" повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри тяжке поранення водій Шефіра показав безпосередньо місце, де був вчинений замах. Це дозволило нам упродовж короткого часу встановити точну траєкторію стрілянини і безпосередньо місце, з якого стрілець здійснював напад на автомобіль, який знизив швидкість у зв'язку з крутим поворотом. Присутність його на місці злочину була необхідна, щоб встановити місце нападу", - повідомив він.

Єнін розповів, що з тіла потерпілого вилучили дві кулі.

"Це калібр 7,62. Це специфічні набої. Такі набої раніше не вироблялися на території України і не застосовувалися на території України. Виробництво – Угорщина. Ми намагаємося встановити часові рамки їх ввезення в Україну. Ми не виключаємо контрабандне потрапляння цих куль в Україну. 12 куль уразили автомобіль. Дві кулі вилучено з пораненого. Всі кулі пронизали автомобіль як бляшанку – це не броньований автомобіль".

Читайте також: Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова

На запитання, чому вікна автівки неушкоджені, заступник глави МВС відповів: "Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одиночними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, скоріше за все, і врятувало життя всім учасникам цієї події.

Я би припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогоднішній день про життя і здоров'я двох людей, один з яких належить до найближчого кола президента".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.