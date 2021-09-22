"Україна - дуже цінний партнер НАТО", - Столтенберг

НАТО продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це 22 вересня заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Для мене завжди велике задоволення зустріти президента Зеленського. Україна - дуже цінний партнер НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також акцентував, що лідер України - друг Альянсу.

"Президент Зеленський - наш друг, і я правда радий був його бачити", - додав генсек.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом запевнив, що євроатлантичний курс України залишається незмінним, і висловив переконання, що для країн, що вступають до Альянсу, має бути чітка часова перспектива.