Зеленський скоротить візит у США через замах на Шефіра, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський скоротить свій візит до США через обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, Президент скоротить своє перебування в Нью-Йорку, і ми повернемося до України раніше, ніж це планувалося", - сказав він. Кулеба додав, що через названий інцидент довелося скасувати деякі зустрічі, які саме глава української дипломатії не уточнив.

Водночас, міністр зазначив, що планується виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН і зустріч з головою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.

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"Буде сильний виступ, запевняю вас. У президента ще буде зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії. Я зустрінуся з міністром закордонних справ Мозамбіку, тому що ми маємо більшу увагу приділяти Африці", - акцентував Кулеба.

Раніше Зеленський заявляв, що не перериватиме візит до Нью-Йорка у зв‘язку із замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.