100 тис. кущів конопель вартістю 20 млн грн виявили на нелегальній плантації на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області співробітники поліції виявили нелегальну плантацію конопель площею понад 3 гектари.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі розташована плантація конопель. Обстежуючи зазначений район, оперативники виявили поле з коноплями біля села Вовчків. Загальна площа, на якій засіяли рослини, сягала близько 3,5 гектара.

Усього поліцейські нарахували близько 100 тис. кущів конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами чорного ринку становить понад 20 млн гривень.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Частину рослин правоохоронці спрямували на ексертизу, інші - знищили.